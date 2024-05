Chi è Stormy Daniels, infanzia di povertà e abusi. Ora ha inguaiato Trump

Usa, Stormy Daniels: nel 2006 l'incontro che le ha cambiato per sempre la vita

Stormy Daniels ha vinto la causa contro Donald Trump a New York. L'ex presidente degli Stati Uniti è stato giudicato colpevole dal tribunale di tutti i 34 capi d'accusa, per falsificazione di documenti aziendali e per aver pagato la pornostar con cui aveva avuto una relazione: 130mila dollari affinché non rivelasse, durante la sua precedente campagna elettorale del 2016, la notte di sesso che aveva avuto con lui dieci anni prima. La vittima di questo raggiro è appunto la 45enne Stormy Daniels, ma il suo vero nome è Stephanie Clifford.

Chi è Stormy Daniels?

Stephanie è nata a Baton Rouge, in Louisiana ed è cresciuta in una diroccata casa di campagna. Ha vissuto un'infanzia di povertà e abusi fin da quando aveva solo nove anni. A scuola andava bene, era una delle migliori alunne. Avrebbe voluto fare la giornalista, ma alla fine optò per medicina veterinaria. Era stata pure accettata all'Università del Texas, ma fu costretta a dire no perché non aveva i soldi per poterla frequentare. Durante gli anni del liceo aveva già iniziato a lavorare come spogliarellista. In pochi anni è riuscita a costruirsi una carriera nell'ambito dell'intrattenimento per gli adulti, prima come attrice - ricevendo numerosi premi di settore - e poi come regista.

Dal 2000 ad oggi è stata protagonista di almeno 300 film per adulti. Un centinaio quelli realizzati come regista. Si è sposata tre volte, e tutti e tre i matrimoni sono finiti con un divorzio. Con l'ultimo marito, l'attore porno Brendon Miller, ha avuto una figlia nel 2011. Nel 2006 avviene il rapporto sessuale con Trump e dieci anni dopo arriva la denuncia per i pagamenti per coprire il suo silenzio. Oggi il giorno della svolta, Stormy Daniels ha sconfitto Donald Trump a processo. L'ex presidente Usa rischia fino a 4 anni di reclusione.