Cina, 22 minatori intrappolati sotto terra: corsa contro il tempo per salvarli

Continuano i tentativi di salvare i minatori intrappolati da nove giorni in un giacimento d'oro in Cina. I soccorritori stanno cercando di creare nuovi passaggi perforando la roccia intorno alla miniera di Hushan, vicino a Yantai nella provincia orientale di Shandong.

Dei 22 minatori bloccati, una dozzina, che si trova a una profondità di oltre mezzo chilometro, è riuscita nelle scorse ore a fare arrivare in superficie un messaggio in cui chiedono aiuto urgente: il livello dell'acqua si sta alzando e alcuni di loro hanno bisogno di cure mediche per le ferite riportate al momento dell'esplosione. Degli altri minatori non si hanno notizie.

Finora i soccorritori sono riusciti a mandare attraverso i piccoli lunghissimi trafori realizzati nel granito medicine, cibo e la carta che è servita a comunicare. Ma la roccia è molto dura e difficile da scavare, e questo complica notevolmente i tentativi di raggiungere gli uomini intrappolati. Ci sono anche polemiche per il ritardo con cui è stato dato l'allarme sull'incidente, che ha provocato il licenziamento dei vertici politici della zona, e non si conosce ancora la causa dell'esplosione di nove giorni fa.