Cina, Ant Financial: Ipo da 34,5 mld, la più grande di sempre

Tutto pronto per la doppia quotazione di Ant Financial, braccio fintech del colosso dell'e-commerce cinese Alibaba, che punta a una Ipo da 34,5 miliardi di dollari, la più grande di sempre, per una valorizzazione complessiva di 313,37 miliardi di dollari (equivalenti a 265 miliardi di euro).

La doppia quotazione prevede un collocamento di 1,67 miliardi di azioni sia sui listini di Shanghai che di Hong Kong. A Shanghai, le azioni verranno prezzate a 68,8 yuan l'una, per un totale di 114,94 miliardi di yuan (17,23 miliardi di dollari), mentre a Hong Kong saranno collocate al prezzo di 80 dollari di Hong Kong l'una (10,32 dollari Usa) rastrellando 133,65 miliardi di dollari di Hong Kong (17,24 miliardi di dollari Usa).

L'authority del mercato azionario cinese, la China Securities Regulatory Commission, ha dato il via libera alla quotazione a Hong Kong, secondo una nota citata in serata dal tabloid di Pechino Global Times. La nuova Ipo e' la più grande di sempre, eclissando il precedente record detenuto dal colosso del greggio Saudi Aramco con 29,4 miliardi di dollari.