Cina: approvata la legge sulla sicurezza a Hong Kong e il primo codice civile

L'Assemblea Nazionale del Popolo, l'organo legislativo del Parlamento cinese, ha adottato la decisione di approvare la legge sulla sicurezza nazionale a Hong Kong. Lo riferisce l'agenzia Xinhua, al termine della sessione annuale di lavoro dell'organo legislativo cinese. Sostanzialmente la legge è stata approvata, ma non è ancora promulgata e quindi non ancora effettiva. L'approvazione definitiva è prevista in una sessione successiva dell'Assemblea nazionale, che non è stata ancora fissata.

La proposta di legge è stata approvata al termine della sessione annuale dell'Anp: il testo è ora nelle mani di una commissione legale dell'organo legislativo cinese, incaricata di scrivere una versione definitiva che deve essere ratificata dal comitato permanente.

E sempre l'agenzia Xinhua ha reso noto che l'Assemblea Nazionale del Popolo (Anp), l'organo legislativo del Parlamento cinese, ha votato a favore dell'adozione del primo Codice civile della Repubblica popolare, che entrerà in vigore dal 2021.