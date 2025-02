Xi Jinping convoca un summit con i big dell'economia: torna anche Jack Ma, fondatore di Alibaba

Summit del presidente Xi Jinping con i top manager del Paese: riappare anche Jack Ma

Il presidente cinese Xi Jinping ha partecipato a Pechino a un simposio dedicato alle società private, al quale hanno partecipato i principali imprenditori del settore, tra cui Jack Ma, il fondatore di Alibaba scontratosi con la leadership mandarina a novembre del 2020 su Ant Group. Secondo le immagini della Cctv, all'evento nella Grande sala del popolo, oltre a Ma c'erano tra gli altri in piedi ad applaudire il leader comunista i fondatori delle aziende di telefonia Huawei e di e-car Byd, Ren Zhengfei e Wang Chuanfu, nonché Lei Jun di Xiaomi. La mossa di Xi è un segnale di supporto al settore nel mezzo delle difficoltà dell'economia.

Da quando è salito al potere a fine 2012, Xi ha costantemente lavorato per rafforzare il ruolo delle imprese statali e ha messo in guardia contro l'espansione "disordinata" del settore privato, come ha dimostrato la stretta normativa e antitrust nei confronti di Alibaba. Le immagini della Cctv, con Ma in piedi in prima fila ad applaudire l'ingresso di Xi, è un segnale della potenziale riabilitazione pubblica del magnate di Alibaba dopo gli anni passati lontano dai riflettori a seguito della lotta contro i regolatori mandarini.

Ma, visionario ex insegnante di inglese, ha fondato il colosso dell'e-commerce di Hangzhou nel 1999 e lo ha trasformato in una delle aziende private più visibili e dominanti della Cina. Ma i suoi problemi sono esplosi a novembre 2020, alla vigilia della mega Ipo di Ant Group, per aver apramente criticato l'arretratezza e la scarsa apertura delle autorità di regolamentazione e sul titmore che il gruppo stesse diventando troppo grande e potente.

Il ritorno di Ma alla ribalta potrebbe rafforzare l'aspettativa che Pechino stia ammorbidendo il suo approccio sulle grandi aziende tecnologiche, perno della impetuosa crescita del Dragone degli ultimi decenni. Con le gravi difficoltà dell'economia e il boom innovativo della startup DeepSeek nell'IA, il ruolo dell'impresa privata sembra aver riguadagnato un profilo più chiaro e necessario per aiutare il Paese a uscire dalle secche dei consumi stagnanti, dei rischi di deflazione e della disoccupazione. La presenza di Xi al simposio è stata interpretata dagli analisti come un segnale molto chiaro di supporto di alto livello agli imprenditori del settore privato, allo scopo di riaccendere lo spirito aggressivo e l'ottimismo per un nuovo slancio di crescita in Cina.

Borse asiatiche ncerte e poco mosse, bene Seul

Mercati asiatici incerti e poco mossi nella prima seduta settimanale dopo essere saliti per diverse sessioni consecutive, intimoriti dai nuovi dazi Usa che hanno alimentato un ampio sentiment di avversione al rischio sui mercati globali. Shanghai sale dello 0,13%, piatta Hong Kong, invariata anche Tokyo, mentre Seul sale dello 0,61%.