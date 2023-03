Jack Ma "ricompare" in Cina e rivoluziona Alibaba: la società si fa in sei

Jack Ma, il miliardario fondatore di Alibaba torna in Cina e rivoluziona l'azienda

Jack Ma ritorna in Cina dopo oltre un anno. Il genio fondatore di Alibaba, colosso asiatico dell’e-commerce, ha visitato la scuola da lui stesso fondata nella città di Hangzhou (dove si trova la sede della sua società) e ha incontrato insegnanti e studenti. Si tratta della Yungu School, una scuola privata che copre dalla scuola materna al liceo, finanziata dai fondatori di Alibaba nel 2017. A dare la notizia della visita è stato lo stesso istituto.

Ma cosa significa la ricomparsa del miliardario per il governo cinese? Il ritorno in patria del fondatore di Alibaba arriva mentre Pechino cerca di ripristinare la fiducia nella classe imprenditoriale dopo anni di repressione normativa del settore tecnologico e delle restrizioni imposte dalla politica della tolleranza zero Covid. Il governo spera che Ma possa contribuire a infondere fiducia agli imprenditori.

Alibaba, maxi-ristrutturazione: scissione in sei diverse unità autonome

E con il ritorno di Jack Ma in Cina, Alibaba annuncia la ristrutturazione più importante della sua storia. Le attività, che vengono calcolate per un totale di 220 miliardi di dollari, verranno suddivise in sei unità principali di business, ognuna delle quali valuterà l'ipotesi di raccolta fondi esterni o di offerte pubbliche iniziali "al momento più opportuno".

I motivi della decisione sarebbero da identificare nell’intenzione di “sbloccare il valore degli azionisti e favorire la competitività del mercato”, ha commentato l’azienda di Hangzhou in una nota, volando tra l’altro in apertura alla Borsa di Hong Kong: dopo il 14,26% guadagnato al Nyse, i titoli del colosso dell'e-commerce hanno replicato la performance anche sul listino dell'ex colonia britannica, segnando nelle prime battute un balzo del 13,53%, a 95,65 dollari di Hk.