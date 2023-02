Clamoroso in Michigan, l'F-16 fallisce l'obiettivo "oggetto non identificato"

Oggetto non identificato, il flop degli F-16 del Pentagono

Emerge un retroscena clamoroso sull'abbattimento di un oggetto non identificato sopra i cieli tra Michigan e Canada. Un primo missile sparato domenica dall’F-16 dell’aviazione americana sopra il lago Huron, ha mancato l’obiettivo: l'"oggetto" non identificato che volava a sei chilometri di altezza. Lo riporta la Cnn, che cita il Pentagono. La Difesa e la Casa Bianca non hanno mai comunicato ufficialmente che il primo attacco era fallito, ma il comandante della Norad, l’alleanza aerea tra Usa e Canada, general Glen VanHerck, aveva ammesso domenica che l’obiettivo era stato difficile da colpire perché era più piccolo del ‘pallone spia’ cinese abbattuto il 4 febbraio.

L'oggetto volante non identificato abbattuto sabato sopra i cieli canadesi era un "piccolo pallone metallico con un carico legato sotto di esso". Intanto sono state recuperate parti "significative" del pallone spia cinese abbattuto dagli Stati Uniti al largo della costa della South Carolina, il 4 febbraio. Lo ha dichiarato il segretario alla Difesa americana Lloyd Austin. I resti del pallone sono stati trovati in mare, a una profondità di quindici metri. Tra i detriti recuperati ci sono parti della struttura che si trovava sotto il pallone e che, secondo il Pentagono, era grande come tre bus scolastici.