Orrore nel Congo: stuprate 165 donne da detenuti evasi. La denuncia Onu.

Sono almeno 165 le donne stuprate nella Repubblica del Congo dopo un'evasione di massa dal carcere di Muzenze durante l'assalto dei ribelli dell'M23 alla città orientale di Goma. Lo denunciano le Nazioni Unite affermando che "i funzionari della Repubblica democratica del Congo riferiscono che almeno 165 donne sono state violentate da detenuti maschi durante l'evasione di massa dalla prigione".

La città di Goma a rischio epidemie

La situazione a Goma ''è ancora molto instabile'', ha dichiarato Vivian Van de Perre, rappresentante delle Nazioni Unite per la Repubblica democratica del Congo. Molti residenti stanno fuggendo dalla città perché "le condizioni sono davvero terribili e abbiamo molta paura di epidemie per le persone che stiamo ospitando, ma anche per noi stessi", ha affermato da Goma.

E' di 2.900 morti il bilancio degli scontro della settimana scorsa per il controllo di Goma, nell'est della Repubblica democratica del Congo, tra i ribelli dell'M23 sostenuti dal Ruanda e l'esercito di Kinshasa.