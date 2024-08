Convention Dem, Biden lancia Kamala Harris: "Farà la storia degli Stati Uniti"

Convention Dem, Biden: "Non è vero che sono arrabbiato perché mi avete chiesto di ritirarmi..."

A Chicago è iniziata la convention dei democratici che porterà alla nomina ufficiale di Kamala Harris come candidato dei dem nella sfida per le presidenziali degli Stati Uniti di novembre contro Donald Trump. A salire sul palco per primo è stato il presidente Joe Biden, che ha dichiarato di non nutrire alcun rancore nei confronti degli altri democratici che gli hanno chiesto di ritirarsi dalla corsa per il 2024, mentre ha passato il testimone alla vicepresidente Kamala Harris. "Tutto questo parlare di come sono arrabbiato con tutte le persone che hanno detto che dovrei dimettermi, non è vero", ha detto Biden, mentre la folla intonava "We love Joe".“Amo di più il mio Paese e dobbiamo preservare la nostra democrazia", ha sottolineato il presidente Usa.

Nel suo discorso storico alla Convention Democratica di Chicago, il presidente Joe Biden ha detto che Kamala Harris sarà "un presidente che i nostri figli potranno ammirare", "un presidente rispettato dai leader mondiali, perché lo è già. Sarà un presidente di cui tutti potremo essere orgogliosi e sarà un presidente storico che darà la sua impronta al futuro dell'America". Con un cenno alla sua esperienza personale, Joe Biden ha aggiunto che “come molti dei nostri migliori presidenti, è stata anche vicepresidente". Joe Biden non ha risparmiato dure critiche e attacchi nei confronti di Trump, definendolo un "perdente" e un "criminale".

In particolare, si è soffermato sulle circostanze dello storico inizio della sua presidenza dopo l'insurrezione del 6 gennaio 2021. "Ho alzato la mano destra e ho giurato a voi e a Dio di preservare, proteggere e difendere la Costituzione e di eseguire fedelmente l'ufficio di Presidente degli Stati Uniti", ha detto Biden ricordando il suo tumultuoso insediamento quattro anni fa. "Davanti a me c'era una città circondata dalla Guardia Nazionale. Dietro di me, il Campidoglio, solo due settimane prima, era stato invaso da una folla violenta. Quello che sapevo allora, dal profondo del mio cuore, lo so ora: in America non c'è posto per la violenza politica. Nessuno", ha proseguito il presidente uscente. "Non si può dire di amare il proprio Paese solo quando si vince", ha sottolineato Biden.