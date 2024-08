Usa, al via la convention democratica. Harris avanti nei sondaggi

La convention Democratica è pronta al via. Alla United Arena di Chicago, Illinois, tra poche ore comincerà l'evento politico più importante della campagna democratica che porterà giovedì al discorso di accettazione della nomination della vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris. Molti i leader politici chiamati a intervenire davanti alla platea di migliaia di delegati.Il programma ufficiale non indica l'orario per via dei molti interventi previsti e anche per motivi di sicurezza. Oggi sarà il giorno del discorso del presidente degli Stati Uniti Joe Biden, che punterà a ricordare i successi della sua amministrazione, a cominciare dal piano bipartisan sulle infrastrutture, ma anche quello della first lady, Jill Biden. Il programma indica una finestra che va dalle 17,30 alle 22,30, che corrisponde alle 23,30-4,30 di martedì mattina in Italia.