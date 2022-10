Corea del Nord, attacco al Giappone con un missile nucleare. Strage sfiorata

Corea del Nord attacca il Giappone. Mosse da terza guerra mondiale

La situazione a livello internazionale rischia di precipitare dopo la decisione presa dalla Corea del Nord di lanciare un missile nucleare in direzione del Giappone. Sarebbe stato un Icbm, ovvero un ordigno intercontinentale, quello sganciato da Kim jong un, a quanto riferisce l'emittente tv Asahi citando a sua volta fonti governative. Si tratterebbe dunque di un missile per il trasporto a lungo raggio di ordigni nucleari capace, grazie appunto a traiettorie balistiche, di raggiungere altezze significative e quindi di coprire una gittata superiore ai 5500 km. Il missile avrebbe sorvolato nella tarda serata l'area settentrionale dell'Arcipelago giapponese e, sempre secondo le autorità nipponiche, sarebbe caduto in punto non precisato del mar del Giappone, facendo comunque scattare l'allerta nelle prefetture di Hokkaido e Aomori, appunto le più settentrionali dell'Arcipelago.

L'allerta scattata dopo il lancio del missile nordcoreano avrebbe anche provocato, riporta Reuters, la momentanea interruzione del traffico ferroviario nelle zone interessate nel nord del Giappone. Il test sarebbe stato eseguito al largo della costa orientale della Corea del Nord, secondo i rilievi dello stato maggiore sudcoreano e giapponese. Il missile si sarebbe inabissato nell'Oceano a 3mila kilometri dal Giappone e non sarebbe stato necessario abbatterlo. Si tratta del quinto test in dieci giorni da parte di Pyongyang, una dimostrazione di forza in seguito alle esercitazioni navali congiunte antisommergibile di Giappone, Usa e Corea del Nord della scorsa settimana. Gli Usa consulteranno i loro alleati in vista di quella che fonti della Casa Bianca definiscono una robusta risposta al lancio del missile nordcoreano.