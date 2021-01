Corea del Nord, la sorella di Kim Jong-un è stata esclusa dal Politburo

Kim Jong-un al Congresso del partito del Lavoratori in Corea del Nord, gennaio 2021

La sorella del leader nordcoreano, Kim Yo-jong, non è tra i membri supplenti del Politburo del Partito dei Lavoratori nord-coreano, che celebra in questi giorni il suo ottavo Congresso a Pyongyang. Il suo nome non appare nell'elenco diffuso dall'agenzia di stampa del regime nord-coreano, la Kcna.

Nel Congresso, il leader nord-coreano, Kim Jong-un, è invece stato eletto segretario generale del partito dei Lavoratori, un titolo che era stato del padre e che cementa il ruolo suo e del partito nella politica interna del regime.

Kim Yo-jong è rimasta membro del Comitato centrale ma l'esclusione dal Politburo invia un segnale contrastante rispetto alla costante ascesa al potere negli ultimi anni: Kim era membro supplente dell'Ufficio Politico dal 2017 e ha sempre curato l'immagine del fratello negli ultimi anni, comparendo al suo fianco negli incontri con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e con il presidente sud-coreano, Moon Jae-in.