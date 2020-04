Coronavirus. 11000 morti in Usa con 370000 contagi.

‘E’ come la febbre spagnola del 1918 o come la Grande Recessione del 1930’ così il sindaco di New York , Bill de Blasio, in una giornata in cui New York ha raggiunto i 131885 contagi e 4758 morti.

L’epidemia affronta adesso la settimana peggiore, una sorta di Pearl Harbour, come segnalato da molti della team force della casa Bianca, da Trump a Fauci al ‘Chirurgo Generale ‘Adams.

Fra tante cattive notizie una piccola speranza confermata dal Governatore di New York, Andrew Cuomo, che ha confermato come nelle ultime 48 ore il numero dei morti sia rimasto sotto 600, inferiore alle giornate di picco della scorsa settimana.

Coronavirus. Come la febbre spagnola del 1918

‘Il problema però-ha detto in conferenza stampa Cuomo-è che la macchina sanitaria ormai sta viaggiando in rosso. Non possiamo andare avanti a questo ritmo perchè il sistema rischia di esplodere. Medici ed infermieri non possono più reggere il ritmo’.

In ogni caso le misure di contenimento sono state prorogate anche a New York fino al 29 aprile.

La speranza di Cuomo è che la curva dell’epidemia si appiani nella prossima settimana, portandosi su un piano( un plateau) che possa almeno far respirare tutti gli ospedali e permettere alle norme di ‘social distancing’ di cominciare a portare effetti positivi.

‘Le attività non indispensabili-ha riconfermato il Governatore-rimarranno chiuse fino a fine mese e per chi violerà le norme le multe saranno raddoppiate, da 500 a 1000 dollari’.

Gli ospedali americani, come riferito dal Dipartimento dei Servizi Umanitari e della Salute, continuano ad avere mancanza di dispositivi di protezione e di ventilatori e questo mette in pericolo sia gli operatori sanitari che gli stessi pazienti. E questo sembra andare in contrasto con l’ottimismo del Presidente Trump che continua a dare numero ‘milionari’ di dispositivi sanitari prodotti e pronti.

In ogni caso lo sviluppo della pandemia è assolutamente a macchia di leopardo. Un esempio su tutti lo Stato di New York e la Florida, entrambi con la medesima popolazione di 20 milioni. In Florida i contagi sono praticamente 10 volte meno e le vittime 254 rispetto ai 4758 di New York.

Tra le innumerevoli notizie nel Wisconsin sono state rimandate al prossimo giugno le primarie previste oggi. In New Jersey e a Detroit , due aree rosse, si prevede di raggiungere il picco già questa settimana.

Una speranza confermata dal dr. Anthony Fauci sbilanciatosi nel dire che ‘nel giro di una settimana o poco più si potrebbe toccare il picco e poi cominciare una lunga discesa’. Anche se poi ha detto chiaro e tondo che’ non si puo’ però dire che teniamo l’epidemia sotto controllo perchè suonerebbe falso ma possiamo dire che le misure messe in atto stanno funzionando’.

E quasi 300 milioni di americani, chiusi in casa da due settimane, se lo augurano vivamente.