Coronavirus, Arabia Saudita: crolla il prezzo del petrolio e aumenta l’Iva

L'Arabia Saudita ha varato una serie di misure di austerità per aggiustare i conti pubblici, in dissesto per il forte calo del prezzo del petrolio. Le autorità del Regno hanno deciso di sospendere le indennità di sussistenza e di triplicare l'Iva, l'imposta sul valore aggiunto.

L'indennità di sussistenza sarà sospesa dal primo giugno e l'imposta sul valore aggiunto sarà aumentata dal 5% al 1​​5% dal primo luglio. Lo riferisce l'agenzia di stampa statale. Il più grande esportatore di petrolio al mondo soffre del crollo del prezzo del greggio, mentre allo stesso tempo le misure per combattere il nuovo coronavirus stanno frenando il ritmo e l'ampiezza delle riforme economiche avviate dal principe della Corona, Mohammed bin Salman.

Le misure di austerità introdotte oggi arrivano mentre il deficit pubblico nel primo trimestre è salito a 9 miliardi di dollari. "Queste misure sono dolorose ma necessarie per mantenere la stabilità finanziaria ed economica a medio-lungo termine e per superare la crisi senza precedenti del coronavirus con il minor danno possibile", ha commentato il ministro delle Finanze, Mohammed al-Jadaan.