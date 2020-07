Bolsonaro e la medicina presa in diretta dopo l'annuncio della sua positività

Coronavirus, Bolsonaro positivo e l'idrossiclorochina in diretta: "Sto meglio"

Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha annunciato martedì di essere risultato positivo al test dopo aver accusato dei sintomi riconducibili al coronavirus. Dopo aver dichiarato di sentirsi meglio, ha mostrato in un video di starsi curando con l'idrossiclorochina. Il presidente ha annunciato di essere risultato positivo al test dopo aver accusato dei sintomi riconducibili al coronavirus. "Se non avessi fatto il test non avrei saputo il risultato" ha dichiarato ad alcuni cronisti.