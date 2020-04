Coronavirus, Brasile: si è dimesso il ministro della Giustizia Moro

Il ministro della Giustizia brasiliano, Sergio Moro, ha annunciato le sue dimissioni. La decisione arriva dopo che il presidente Jair Bolsonaro ha licenziato il capo della polizia federale, Mauricio Valeixo, nominato dallo stesso Moro, ex giudice noto per aver spedito in carcere l'ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva e con cui il capo di Stato ha avuto un rapporto conflittuale nell'ultimo anno. Nell'annunciare le dimissioni, Moro ha suggerito "interferenze politiche" nella lotta alla corruzione, in cui ha inquadrato la decisione presa venerdì da Bolsonaro di rimuovere Valeixo.