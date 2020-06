Coronavirus: il Brasile supera i 30mila morti. In India contagi record

Un controllo della temperatura a campione per le strade di Asuncion

Coronavirus: in Brasile superati i 30.000 morti

In Brasile i decessi per il coronavirus sono oltre 30.000. Lo hanno reso noto le autorità. I contagi nel Paese sono oltre 500.000. Nelle ultime 24 ore in Brasile il Covid-19 ha ucciso 1.262 persone mentre i nuovi casi sono stati 28.936. Il bilancio dei decessi è il quarto più grave del mondo dopo gli Usa, il Regno Unito e l'Italia.

Coronavirus: In India superati i 200mila casi, record di contagi in un giorno

Sono oltre 200mila i casi confermati di coronavirus in India, per la precisione 207.615. Lo ha comunicato il ministero della Sanità di Nuova Delhi, dando notizia di altri 8.909 nuovi casi nelle ultime 24 ore, l'incremento maggiore mai registrato in un solo giorno dall'inizio dell'emergenza sanitaria nel Paese asiatico. Rispetto al 2 giugno, inoltre, si contano altri 217 decessi legati alla pandemia che portano il totale a 5.815.