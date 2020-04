Esteri

Lunedì, 6 aprile 2020 - 16:55:00 Coronavirus, chiuso Santo Sepolcro Gerusalemme, non accadeva da peste del 1349 Santo Sepolcro Gerusalemme chiuso per Coronavirus, non succedeva dalla peste del 1349

Coronavirus, chiuso Santo Sepolcro Gerusalemme, non accadeva da peste del 1349 Il Santo Sepolcro chiuso per Coronavirus: una chiusura sine die della basilica di Gerusalemme che contiene il luogo della sepoltura di Gesù non si verificava dalla peste del 1349. Fonte Twitter