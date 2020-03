Esteri

Sabato, 21 marzo 2020 - 12:17:00 Coronavirus, la Cina prosegue la Belt and Road sanitaria: mascherine in Grecia Dopo l'Italia e la Spagna, tocca alla Grecia: continua la Via della Seta sanitaria di Pechino in Europa

(fonte Lapresse) Un aereo dalla Cina e' atterrato, questa mattina, all'aeroporto internazionale di Atene con a bordo 500 mila mascherine protettive per gli ospedali greci alla prese con l'emergenza Covid-19. All'arrivo allo scalo di Atene erano presenti i ministri dell'Energia e della Sanità, Kostis Hatzidakis e Vassilis Kikilias. Secondo quanto riferisce Afp, si tratta di "una donazione" da parte della compagnia elettrica statale cinese State Grid Corporation of China alla società greca di distribuzione di energia elettrica Admie, di cui la State Grid detiene il 25%. L'aereo è arrivato direttamente dalla Cina, secondo i funzionari dell'aeroporto greco. Il lotto comprende principalmente mascherine del tipo FFP2 che saranno distribuite soprattutto agli ospedali, secondo la stessa fonte.