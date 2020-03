Coronavirus, confini chiusi in Russia per rallentare i contagi

Il governo della Federazione russa ha deciso di chiudere i confini per rallentare la diffusione del coronavirus. La chiusura scatterà lunedì, secondo quanto ha deciso il governo. Secondo il testo del decreto, la Russia "ridurrà temporaneamente il traffico" di tutti i passaggi di frontiera stradali, ferroviari, pedonali e marittimi, in ingresso e in uscita dalla mezzanotte di domani.

L'obiettivo è "prevenire l'ingresso sul territorio russo di nuove infezioni di coronavirus". Anche la frontiera con la Bielorussa, normalmente aperta senza controlli alla dogana, sarà chiusa. Qualche eccezione riguarda invece i diplomatici e i cittadini russi che vogliono lasciare la Federazione per la morte di un parente all'estero. Gli abitanti di nazionalità russa delle zone separatiste ucraine di Donetsk e Lougansk disposant de la nationalité russe sono esclusi. Nei giorni scorsi, erano già state decise le chiusure di negozi, bar e ristoranti e fermati i voli internazionali con l'eccezione dei rimpatri. In Russia si sono verificati 1.264 casi di contagio da Covid-19, 228 in più rispetto a ieri.