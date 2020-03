Coronavirus: dalla Cina 200mila mascherine e 30 respiratori

In arrivo medici specialisti dalla Cina per combattere il coronavirus, porteranno con sé tonnellate di materiali sanitari



Il team di dodici medici specialisti cinesi che arriverà in Italia nei prossimi giorni per combattere l’epidemia di coronavirus nel nostro Paese, porterà con sé altre 200 mila mascherine, 30 respiratori e altre 9 tonnellate di materiali sanitari. Lo riporta l’emittente televisiva statale China Central Television. I medici cinesi in arrivo sono specialisti nei settori di pneumologia, terapia intensiva, malattie infettive e medicina tradizionale cinese.



Secondo quanto riporta il tabloid Global Times, l’arrivo del team di medici è atteso per la giornata di domani a Milano e assieme al personale sanitario e agli altri materiali sanitari è previsto anche l’arrivo di 60mila kit per il test per il coronavirus.