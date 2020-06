Coronavirus, dopo Texas e Florida anche l’Arizona richiude i locali 30 giorni

‘Pensiamo che i numeri della prossima settimana saranno peggiori ‘ha detto il Governatore dell’Arizona Doug Ducey nell’annunciare una nuova chiusura di 30 giorni di bar, palestre, cinema, teatri e parchi acquatici di tutto lo Stato a causa delle migliaia di nuovi casi di Coronavirus

Da sette giorni infatti i contagi giornalieri superano le 3000 unità con un picco di 3800 domenica scorsa. Lockdown prolungato anche per le scuole, gli alunni torneranno in classe in 17 di agosto.

Le riaperture dei locali erano avvenute in Arizona a metà maggio, esattamente due settimane prima delle linee guida federali.

In questo ordine è prevista la sospensione di tutti gli eventi e i festival , anche se ogni città o contea puo’ approvare grandi riunioni con il solo patto che vengano rispettate le norme di social distancing e di igiene delle linee.

‘I cittadini sono stati nel complesso ordinati, responsabili e fantastici-ha detto il Governatore-tuttavia le foto e i video di diversi eventi accaduti nel nostro Stato in questo week end e il risultato di alcune attività hanno facilitato la diffusione il contagio’.

L’approccio di Ducey è di tipo mirato e ha l’obiettivo di ridurre drasticamente i casi.

L’Arizona ha seguito le orme di altri due Stati, Texas e Arizona, che hanno fatto un passo indietro chiudendo a causa di una nuova ripartenza dei casi di Coronavirus.

Il nuovo lockdown sarà molto flessibile, secondo quanto confermato dal Governatore, e dipenderà da come si muoverà l’epidemia.