Coronavirus, Duterte isola Manila e si sottopone al test

Per via dell'emergenza coronavirus, l'area metropolitana di Manila, la regione della capitale filippina che ospita quasi 13 milioni di persone in 16 diverse città, da domenica sarà di fatto chiusa al mondo. Lo ha deciso il presidente Rodrigo Duuterte, annunciando in un discorso al Paese che tutti i trasporti terrestri, marittimi e aerei saranno sospesi fino al 14 aprile.

Duterte ha spiegato che sarannno polizia e forze armate a far rispettare l'isolamento, sottolineando però che le restrizioni non costituiscono una legge marziale. L'area di Manila è quella dove si concentrano la stragrande maggioranza dei 52 casi confermati di nuovo coronavirus nelle Filippine. Anche il presidente Duterte si è sottoposto al test perchè alcuni membri del governo erano stati a contatto con persone poi risultate positive.