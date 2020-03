Coronavirus Germania: boom contagi ma solo 2 morti. Dubbio:"Vittime nascoste"

La Germania registra i primi due decessi legati al Coronavirus. Lo riferiscono le autorita' locali.

E' salito a 1.112 il numero di contagiati in Germania. Lo ha reso noto l'Istituto Robert Koch, l'agenzia ufficiale tedesca per il controllo delle malattie. Il land più colpito è quello del Nord Reno Westfalia, con 484 casi positivi. Si tratta di un aumento di oltre duecento casi nel giro delle ultime 24 ore.

Ma nonostante il numero dei contagi sia già così alto, si registrano ufficialmente solo 2 morti. Una circostanza che sta destando qualche sospetto, anche in Italia.

E se in Italia si registra una crescita dei decessi legati al virus, nel paese tedesco si attesta che uno dei due deceduti dopo essere risultati positivi ai test sanitari è un cittadino tedesco sessantenne, morto di una grave insufficienza respiratoria a causa di una polmonite sopraggiunta dopo essere stato in vacanza in Egitto, presso una famosa località balneare del Mar Rosso. Quindi i morti da infezione "autoctona" restano ancora due.



Il balletto sui numeri crea qualche perplessità ai partiti italiani. In particolare, è la delegazione di Fratelli d'Italia a contestare al Parlamento europeo la cifra relativa ai casi di influenza stagionale, un numero che potrebbe essere a ribasso, dato che le emittenti tedesche dello scorso 20 febbraio avevano annunciato l'aumento dei contagiati passati da 40mila a 80mila nel corso di una paio di settimane.





L'eurodeputato del partito della Meloni, Carlo Fidanza, ha detto: "Il sospetto è che anche in Germania ci si ammali e si muoia di Covid-19, ma che le autorità non lo sappiano o meglio non lo dicano". Con i colleghi Fitto, Berlato, Fiocchi, Procaccini e Stancanelli, ha presentato un’interrogazione al Parlamento di Strasburgo, per chiedere alla Commissione di intervenire e fare chiarezza rispetto al numero effettivo di contagi e decessi provocati dalla super-polmonite che da Wuhan si è diffusa anche nel Vecchio Continente.

Secondo i deputati di Fdi finora in Germania e in altri Paesi europei non è stato messo in atto "un vero e proprio protocollo per eseguire i tamponi necessari a riconoscere l’infezione da Covid-19 in tutti i pazienti potenzialmente a rischio". "I dati relativi alle persone affette da coronavirus risalenti a circa un mese orsono – si legge nel documento visionato da ilGiornale.it - mostrano come i casi riconosciuti siano stati all’epoca maggiormente concentrati in Francia e Germania, ben prima che in Italia".

"È strano, quindi, che il nostro Paese ora sia tra i primi al mondo per contagi e decessi", puntualizza Fidanza. "Anche alla luce del fatto – prosegue – che in alcune nazioni, come ad esempio la Spagna, i tamponi post-mortem abbiano dimostrato come alcune persone classificate come vittime di normale influenza, in realtà fossero decedute a causa del virus".

Fratelli d'Italia chiede che venga messa in atto un'azione di verifica, anche post-mortem. sulle cause dei decessi delle ultime settimane nei 27 Stati Membri". L'obiettivo è quello di arrivare a un protocollo unico europeo in grado di stabilire il reale numero dei casi paese per paese.