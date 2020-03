Coronavirus, Giappone: no arrivi dai Paesi colpiti. Caos in un centro disabili

Le autorità giapponesi vieteranno l'ingresso ai viaggiatori che sono stati di recente negli Stati Uniti, in gran parte dell'Europa, in Cina o in Corea del Sud, come misura per contenere la diffusione del coronavirus. Il divieto di ingresso si applicherà a tutti i cittadini non giapponesi che sono stati nei 14 giorni precedenti l'arrivo in una delle regioni individuate, mentre ai giapponesi di ritorno da lì verrà chiesto di stare in quarantena per due settimane. Non sono stati diffusi dettagli su quando entrerà in vigore la nuova restrizione. Secondo il quotidiano Asahi, le autorità stanno ancora valutando se imporre la limitazione sull'intero territorio americano o semplicemente su alcune aree. Il Giappone proibisce già l'ingresso nel suo territorio di persone che sono state in 21 paesi europei (tra cui l'Italia e la Spagna gravemente colpite), così come l'Iran e alcune aree della Cina e della Corea del Sud, che con le nuove misure estendono a tutto il territorio.

Centro disabili, che caos: 86 contagiati

