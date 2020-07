Coronavirus, Gran Bretagna: estesa l'auto-quarantena di 10 giorni

La Gran Bretagna estende il periodo dell'autoquarantena anti-Covid da 7 a 10 giorni. La misura è stata presa a causa dell'aumento dei nuovi casi di contagio. Le autorità sanitarie del Regno Unito hanno infatti affermato che vi sono adesso evidenze scientifiche secondo le quali le "reali possibilità di infezione" da parte di persone affette da coronavirus "vanno dai 7 ai 9 giorni", pertanto "adesso è un corretto equilibirio di rischio estendere il periodo di auto-isolamento da 7 a 9 giorni".

I rientranti dalla Spagna

Nello scorso fine settimana, Londra ha introdotto una quarantena di 14 giorni per tutti coloro che rientrano nel Paese dalla Spagna, che è la meta turistica più amata da britannici. Lo stesso premier Boris Johnson ha lanciato l'allarme circa una possibile "seconda ondata" di contagi in Europa, mentre il segretario alla Sanità, Matt Hanckock, ha chiarito che il governo è pronto ad annunciare misure analoghe a quelle imposte alla Spagna anche nei confronti di altri Paesi, se si renderà necessario. In Gran Bretagna mercoledì sono stati segnalati 753 nuovi contagi, contro una media giornaliera di oltre 8700 casi registrati all'inizio di aprile. La Gran Bretagna è il Paese più colpito dal virus in Europa, con quasi 46 mila vittime ufficiali confermate. A detta dell'Ufficio statistico nazionale, l'Inghilterra ha conosciuto nella prima metà dell'anno "il più lungo periodo continuativo di mortalità in eccesso" rispetto ad altri Paesi.