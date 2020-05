Coronavirus: in India record di contagi, in Brasile decessi cresciuti del 120%

India: oltre 6 mila casi in un giorno

Oltre 6 mila persone in India sono risultate positive al Covid-19 nelle ultime 24 ore, segnando un nuovo record di aumento dei contagi. Lo ha reso noto il ministero della Salute. I 6.088 nuovi pazienti portano il conteggio totale del Paese a 118.447 casi. Il bilancio delle vittime è invece di 3.583.

Brasile: superati i 20.000 morti

In Brasile sono stati superati i 20.000 morti per il coronavirus. Lo ha reso noto il ministero della Sanità dello Stato epicentro dell'epidemia in America Latina. Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 1.880 e il totale è salito a 20.047. I casi confermati sono 310.087.