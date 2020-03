Coronavirus, in Spagna 1500 contagi in un giorno. Positivo neonato a Londra

Coronavirus, oltre 5700 casi in Spagna: 1500 nelle ultime 24 ore

Le autorità sanitarie spagnole affermano che le infezioni da coronavirus hanno raggiunto i 5.753 casi, di cui quasi 3000 nella capitale, Madrid, con un amento nazionale di oltre 1.500 in 24 ore. Il governo spagnolo oggi dichiarerà lo stato di emergenza per due settimane, conferendo all'esecutivo poteri straordinari che includono la limitazione alla libera circolazione.

Coronavirus, neonato positivo a Londra: anche madre contagiata

A Londra un bimbo e' stato trovato positivo al coronavirus subito dopo la nascita. La madre del neonato, ricoverata alcuni giorni fa all'ospedale North Middlesex per una sospetta polmonite, anche lei e' risultata contagiata. I risultati sono arrivati dopo il parto, ha riferito il Guardian, precisando che al personale venuto in contatto con loro e' stato consigliato l'auto-isolamento. Non si sa se il neonato e' stato contagiato durante la gravidanza o il parto; al momento lui e' in isolamento in ospedale mentre la madre e' stata trasferita in un centro specialistico.

Sono 145.377 i casi di coronavirus nel mondo e 5.429 le persone decedute per il Covid-19 e i guariti 71.717, secondo l'aggiornamento della Johns Hopkins University. I Paesi colpiti sono 129, con la Cina al primo posto (81.000 casi), seguita dall'Italia (oltre 17.600 casi) e dall'Iran (11.364 casi).