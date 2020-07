Esteri

Mercoledì, 29 luglio 2020 - 19:32:00 Coronavirus, in Spagna picco nuovi casi: oltre mille in sole 24 ore Torna la paura in Spagna: picco di oltre mille nuovi contagi da coronavirus in sole 24 ore

La Spagna torna a registrare più di 1.000 casi di coronavirus giornalieri: sono 1.153, 248 in più rispetto al giorno precedente. La cifra è la più alta raggiunta dal primo maggio. Spagna picco contagi: oltre mille in un giorno Secondo i dati diffusi dal ministero della Sanità spagnolo, il totale delle infezioni sale a 282.641. Sono 9 i morti nelle ultime 24 ore, portando i decessi a un totale di 28.441. Aumenta a 427 il numero dei ricoveri. Nelle ultime due settimane nel Paese sono stati diagnosticati 24.034 nuovi casi, i contagi aumentano soprattutto in Catalogna (+211 in un giorno), Madrid (+199) e Aragona (+424).