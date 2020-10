Coronavirus, l'India supera i 7,7 milioni di casi e 117mila decessi

Sono oltre 7,7 milioni i contagi che si sono registrati in India dall'inizio della pandemia, mentre i decessi ammontano a 117.306. Secondo i dati forniti stamattina dalle autorità sanitarie a New Delhi, i casi segnalati nelle ultime 24 ore sono stati 54.366, sotto 60 mila per il quinto giorno consecutivo, mentre le vittime di oggi sono state 690. Il tasso di mortalità, secondo quanto riporta la stampa indiana, è ora pari all'1,51%. L'India con i suoi 1,3 miliardi di abitanti, è il secondo Paese al mondo per numero di contagi e il terzo per decessi.