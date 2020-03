Coronavirus, l'Ue verso il divieto di ingresso dai Paesi non-Schengen

I leader dell'Unione europea potrebbero annunciare un divieto di ingresso per i cittadini che provengono dai paesi fuori da Schengen per contenere la diffusione del Coronavirus. Lo riferiscono all'Agi diverse fonti europee. La richiesta di vietare l'ingresso dai paesi extra-Schengen sarebbe stata avanzata nel fine settimana da diversi Stati membri dell'Ue. La questione è stata discussa già lunedì 16 marzo durante la teleconferenza dei ministri dell'Interno e della Sanità dei 27 Paesi. "Ci coordiniamo sulle misure adottare alle frontiere esterne di Schengen", ha detto il ministro dell'Interno francese, Christophe Castaner. L'annuncio del divieto di ingresso potrebbe essere fatto lunedì o martedì dopo la riunione straordinaria dei capi di Stato e di governo convocata dal presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, in teleconferenza.

Eccezioni per i residenti dell'area Schengen che rientrano in patria, per i viaggi "essenziali" e per i lavoratori transfrontalieri

Nelle linee guida presentate sui controlli alle frontiere, la Commissione ha ricordato che gli Stati membri hanno la possibilità di rifiutare l'ingresso a cittadini di Paesi terzi non residenti se presentano sintomi rilevanti o sono stati particolarmente esposti al rischio di infezione al Covid-19. Il dispositivo in discussione dovrebbe tuttavia prevedere delle eccezioni per i residenti dell'area Schengen che rientrano in patria, per i viaggi "essenziali" (in particolare del personale sanitario) e per i lavoratori transfrontalieri. L'Ue la scorsa settimana aveva durante criticato la decisione del presidente americano, Donald Trump, di vietare gli ingressi negli Usa da gran parte dei paesi europei. Secondo diverse fonti, il divieto di ingresso dai paesi non-Schengen nell'Ue sarebbe motivato piu' da ragioni politiche che di carattere sanitario. L'area Schengen include alcuni paesi non-Ue (Svizzera, Norvegia, Liechtenstein e Islanda), mentre sono esclusi alcuni Stati membri dell'Ue (Irlanda, Romania, Bulgaria e Croazia). Questi ultimi sarebbero invitati a adottare il divieto di ingresso.