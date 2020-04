Coronavirus, Macron incontrerà il professor Didier Raoult a Marsiglia

Durante la visita a Marsiglia, il Capo dello Stato Macron incontrerà il direttore dell'IHU-Mediterraneo Didier Raoult

Il Capo dello Stato Macron, durante la sua visita a Marsiglia, incontrerà il controverso infettivologo Didier Raoult. L'incontro sarà del tutto simbolico, secondo le informazioni trapelate da Le Figaro, a conferma di quelle della BFM-TV.

Macron approfitterà di un viaggio a Marsiglia per incontrare il professor Didier Raoult, il direttore del IHU-Mediterraneo (Mediterranean Infection Institute di Marsiglia), che continua a promuovere l'uso dell'idrossiclorochina per il trattamento di pazienti affetti da coronavirus. Con il suo team, il professore sta concludendo uno studio condotto su 1000 pazienti trattati nel suo dipartimento. “Stiamo finendo l'analisi. Le cose sono molto rassicuranti su questo trattamento sul quale non abbiamo avuto problemi", ha detto Didier Raoult in un video pubblicato su Youtube. Il farmaco anti-malarico assunto sin dai primi sintomi di Covid-19 sembrerebbe evitare che il paziente si aggravi.