Coronavirus: Melania Trump telefona a Laura Mattarella, figlia di Sergio

Con una telefonata ufficiale, la first lady americana Melania Trump ha contattato ieri sera Laura Mattarella, figlia del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per offrire a lei e all’Italia intera "le sue sentite condoglianze per i molti italiani che hanno perso la vita per il coronavirus". Melania, oltre al dispiacere per le vittime del coronavirus, ha però voluto manifestare anche "ottimismo e speranza sul fatto che il trend positivo prosegua". "Il popolo americano è vicino ai nostri alleati", ha sottolineato la first lady durante il colloquio, citando i 100 milioni di dollari di aiuti Usa all'Italia e auspicando "di poter sconfiggere la pandemia nelle prossime settimane".

Laura Mattarella col padre Sergio



Laura Mattarella

Laura Mattarella è la figlia del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Avvocato di professione, sposata e madre di tre figli, dal 3 febbraio 2015, con l'elezione a presidente di suo padre, è ufficialmente la “consorte” del presidente della Repubblica, pur non essendone moglie ma figlia. Il Presidente, infatti, è rimasto vedovo della moglie Marisa Chiazzese nel 2012.

Nella storia del Palazzo del Quirinale ciò non è la prima volta che succede: ricordiamo i casi di Ernestina Saragat (figlia di Giuseppe Saragat) e Marianna Scalfaro (figlia di Oscar Luigi Scalfaro) che hanno ricoperto lo stesso ruolo nel settennato dei loro rispettivi padri. In questa particolare successione, Laura Mattarella è la terza, mentre è undicesima nell'ordine cronologico complessivo delle consorti.