In migliaia di manifestanti si sono riuniti a Berlino per protestare contro le misure restrittive che stanno tornando in essere in Europa dopo l'aumento di contagi che ha coinvolto diversi Paesi dell'Ue.

