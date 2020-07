Coronavirus nel mondo, nuovi record e focolai in India, Brasile, Australia

Covid-19 in India

L'India ha superato quota un milione di casi di coronavirus, terza al mondo dopo Usa e Brasile. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 34.956 contagi, portando il totale a 1.003.832, e 687 decessi per complessivi 25.602.

Le autorità hanno imposto nuove restrizioni nella città di Pune e in altri Stati, compresi Uttar Pradesh, Tamil Nadu e Assam. Da ieri, nel Bihar è entrato in vigore un periodo di lockdown di 15 giorni, seguendo l'esempio della città di Bangalore dove il confinamento è stato avviato martedì.

Australia, nuovo record di contagi

Lo Stato australiano di Victoria ha registrato un nuovo record, con 428 casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, mentre a Melbourne continua il lockdown imposto 10 giorni fa. "Sono numeri sono molto impegnativi, abbiamo sempre detto che sarebbe peggiorato prima di migliorare", ha sottolineato il premier Daniel Andrews. Il vicino Stato di New South Wales, dove si sono contati 8 nuovi positivi al Covid-19, ha decretato nuove restrizioni a pub, ristoranti e raduni. In tutto, l'Australia ha registrato finora 10.810 contagi e 113 morti.

Critiche per la gestione dell'epidemia sono arrivate dalla vicina Nuova Zelanda: "Provo un grande rammarico per il fatto che la rilassatezza abbia permesso a questa cosa di sfuggire al controllo, in Australia", ha dichiarato il vicepremier Winston Peters. "Spero che le cose si risolvano a Melbourne, è un grande Stato ma se possiamo aiutare, fateci sapere", ha aggiunto.

Coronavirus, il Brasile supera i 2 milioni di casi

Il Brasile ha superato i due milioni di casi di coronavirus. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 45.403 nuovi contagi, portando il totale a 2.012.151, e 1.322 morti, per complessivi 76.688 decessi per Covid-19. Il Brasile è il secondo Paese al mondo per numero di casi e di morti, dietro gli Stati Uniti.

Dalla fine di maggio, il Paese sudamericano ha registrato una media di mille decessi al giorno e nelle ultime settimane quasi 40 mila contagi in più ogni 24 ore. Tra i contagiati, anche il presidente Jair Bolsonaro, le cui prese di posizione sulla pericolosità della pandemia sono state oggetto di critiche e scontri politici.