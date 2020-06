Coronavirus: nuovo focolaio in Germania rischia di far ripartire il lockdown

La città tedesca di Gottinga rischia di tornare in quarantena dopo l’esplosione di un nuovo focolaio di Covid-19. Come riferito dalla Zeit online, il contagio sarebbe partito da alcune feste private in cui non si sarebbero rispettate le misure precauzionali. Dopo la chiusura delle scuole nella città della Bassa Sassonia, da venerdì 5 giugno sono cominciati i tamponi ‘di massa’ nei confronti di almeno 600 abitanti di un grande palazzo nel quale sono finora risultate positive almeno 120 persone.

Oltre alle scuole, sono stati chiusi diversi asili ed è stato emesso un divieto di allenamento nelle associazioni sportive della città, dato che alcuni dei contagi potrebbero essere stati generati o successivamente diffusi. Sono allo studio altre eventuali misure, a seconda dell’evoluzione delle infezioni. Si ipotizza addirittura il ricorso alle forze di polizia per far sì che tutte le persone presenti nel grande complesso di edifici che si trova ai confini del centro di Gottinga si sottopongano ai test.

Come riferisce sempre la Zeit on line, il sindaco Rolf-Georg Koehler non esclude che vi possano essere decise ulteriori restrizioni se il numero delle infezioni dovesse aumentare. Sono iniziate le procedure per contattare centinaia le persone in modo da ripercorrere l’eventuale catena di contagi e prevenirne un’ulteriore diffusione. A quanto ricostruito dalle autorità, è tutto iniziato lo scorso 23 maggio, quando diverse grandi famiglie hanno festeggiato insieme la festa di fine Ramadan, evidentemente senza rispettare le regole igieniche e il distanziamento sociale.