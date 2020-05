Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 881 morti in Brasile per il coronavirus che portano il totale a 12.400, il sesto peggior bilancio nel mondo, secondo Johns Hopkins University. Per numero di contagi, pari 177.589, il Brasile è settimo.

Il presidente Jair Bolsonaro ha autorizzato la riapertura dell'attività economica sebbene molti governatori abbiano deciso di sfidare l'ordine.