Coronavirus, spot italiano per la campagna "Indossa la mascherina" di NY

Tre italiani hanno accolto l'appello del governatore dello stato di New York Andrew Cuomo per la creazione di un video per promuovere l'uso delle mascherine per prevenire il contagio del coronavirus.

Durante l'appello, il Governatore si era detto frustrato dal fatto che una parte della popolazione non rispetti la salute degli altri andando in giro senza indossare le mascherine.

Per la campagna "Wear a Facemask" il team, composto da Dom Serafini (creativo), Claudio Mattioni (supporto tecnico) e Armando Cosentino (montaggio) hanno creato un divertente spot di 30 secondi, indicando cosa non fare, cosa é importante fare e cosa si potrebbe fare ... se si é Zorro.