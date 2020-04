Coronavirus, Usa: "Cina, facci entrare a Wuhan". E Trump attacca sui numeri

Coronavirus, Usa chiedono a Cina di visitare laboratorio Wuhan

Gli Stati Uniti hanno chiesto alla Cina di far accedere esperti al laboratorio di Wuhan, da dove gli Usa sospettano si sia diffuso il coronavirus, sfuggito al controllo di Pechino, per una serie di controlli. Lo ha annunciato il segretario di stato, Mike Pompeo, durante un'intervista alla Fox. "E' chiaro - ha spiegato - che il Partito comunista cinese e l'Organizzazione mondiale della Sanita' non hanno fornito informazioni in tempo utile, e il risultato e' questa pandemia globale. Noi stiamo continuando a chiedere al Partito comunista cinese di permettere agli esperti di accedere a quel laboratorio di virologia in modo da determinare come il virus si sia diffuso. Non e' una questione politica, riguarda la scienza e l'epidemiologia. Noi abbiamo bisogno di capire che cosa e' successo, in modo da ridurre il rischio per gli americani nelle prossime settimane e rimettere sui binari l'economia globale. E' molto importante".

CORONAVIRUS, TRUMP: 'CINA HA RADDOPPIATO LE VITTIME, MA IN REALTA' SONO PIU' CHE USA'

"La Cina ha appena annunciato che è raddoppiato il numero delle loro vittime a causa del nemico invisibile. Ma è molto più alto di questo, e molto più alto di quello degli Stati Uniti". Lo scrive Donald TRUMP su Twitter commentando il fatto che le autorità di Wuhan oggi a sorpresa ha corretto il bilancio di decessi e casi di Covid-19. Le autorità parlano di altri 1.290 morti e 325 nuovi casi. A Wuhan il bilancio complessivo aggiornato al 16 aprile sale così a 3.869 morti e 50.333 casi confermati. Al momento gli Stati Uniti sono il Paese con il maggior numero di contagi, oltre 670mila, e decessi, oltre 33mila.