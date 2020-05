Coronavirus, Usa: ucciso scienziato cinese vicino a scoperte. "Motivi sentimentali"

Un professore cinese dell'università di Pittsburgh che era vicino a "scoperte molto significative" sul Covid-19 è stato assassinato nella citta' della Pennsylvania, in un caso di omicidio-suicidio. Bing Liu, 37 anni, è stato freddato in casa con numerosi spari alla testa, al collo e al torace. L'omicida è il 46enne Hao Gu, anche lui di Pittsburgh, che poi si e' ucciso nella sua auto, parcheggiata poco distante. La polizia ritiene che i due si conoscessero e che il movente non sia una rapina.

Il delitto è avvenuto sul patio della casa mentre la moglie della vittima era fuori. L'università di Pittsburgh ha spiegato che Bing Liu aveva un dottorato in chimica ed era "un eccezionale e prolifico ricercatore" che era "vicino a realizzare scoperte molto significative per la comprensione dei meccanismi cellulari che sottintendono all'infezione da SARS-CoV-2 e alle successive complicazioni".

Il suo omicidio ha subito alimentato sospetti e diverse teorie del complotto, complice il nuovo clima da guerra fredda che intercorre tra Stati Uniti e Cina e che investe proprio l'origine del coronavirus. Eppure per la polizia, citata dai media americani, l'episodio non avrebbe nulla a che fare con il Covid-19 ma si tratterebbe di una "lunga disputa sentimentale per contendersi una partner". Giallo che sembrerebbe risolto, dunque.

"Faremo uno sforzo per completare cio' che ha iniziato in modo da rendere omaggio alla sua eccellenza scientifica", ha fatto sapere l'ateneo. I ricercatori della University of Pittsburgh School of Medicine, coordinati dall'italiano Andrea Gambotto e da Louis Falo, stanno lavorando a un vaccino contro il nuovo coronavirus Sars-Cov-2 che ha superato gia' la fase della sperimentazione animale e, secondo i primi test, produce anticorpi specifici in quantita' ritenute sufficienti a neutralizzare il virus. Sui tratta di un cerotto che, applicato sulla cute delle cavie, in laboratorio, e' stato in grado di attivare una risposta immunitaria con un'elevata produzione di anticorpi specifici contro il Covid-19. Data la sua semplicita', questo vaccino/cerotto potrebbe essere il primo ad essere approvato dalla Food and Drug Administration contro il Covid-19.