Coronavirus,300000 morti in U.S. a dicembre se non cambia la curva dei contagi

‘Il virus in questa nuova fase è più contagioso rispetto agli inizi d’anno. Ciò che stiamo vedendo adesso, a differenza di marzo e aprile, è l’estrema contagiosità sia nelle aree rurali che in quelle urbane’ così ha dichiarato alla CNN Deborah Birx, coordinatrice della task force della Casa Bianca.

La dottoressa ha enfatizzato le raccomandazioni di seguire scrupolosamente le linee guida di sicurezza , in particolare la ‘social distancing’, la maschera indossata anche all’aperto e l’igiene continua delle mani.

‘Chi vive nelle aree rurali-ha sostenuto la virologa-non è immune o protetto dal virus. Se si vive in una famiglia costituita da diverse generazioni e c’è un focolaio nell’area vicina è importante che si indossi la maschera anche in casa, ragionando come se si fosse positivi o se ci fossero vicini con possibile positività’.

I numeri sulla sviluppo del virus (se manterrà questo trend) del Centro Americano per il Controllo e la Prevenzione della Malattie prevedono oltre 170000 vittime intorno al 20 agosto prossimo mentre la Food and Drug Administration conta a fine anno 300000 morti.

Deborah Birx non ha voluto fare previsioni a questo proposito in quanto le stesse dipendono da come alcuni Stati, ora hot spot come Florida, Texas e California, sapranno ridurre lo sviluppo dei contagi.’ Dobbiamo prendere maggiori precauzioni soprattutto a riguardo degli eventi con molte persone. Ogni Stato deve adottare un approccio ritagliato a misura delle proprie necessità soprattutto sulle esperienze fatte con grandi eventi ‘non protetti’ o su quanto sta succedendo negli ospedali’.

Birx ha poi ricordato come l’Amministrazione Trump abbia dato la responsabilità ai Governatori di decidere quando e come riaprire le attività commerciali e con quali misure di sicurezza. E ha lasciato la stessa libertà di decisione anche per quanto riguarda la riapertura delle scuole in agosto o più avanti. La dottoressa ha dimenticato e forse ha evitato di ricordare quanto il Presidente avesse spinto, soprattutto i Governatori repubblicani, a riaprire presto l’economia. E questi Stati, al momento stanno pagando le conseguenze di queste decisioni.

A riguardo della riapertura delle scuole la Birx ha rilevato che ’ se hai nel tuo Stato un alto numero di casi e una crescita della diffusione così come chiediamo alla gente di non andare al bar, di evitare le feste private o grandi eventi, dobbiamo chiedere agli studenti di studiare a ‘distanza’ in maniera da poter tenere sotto controllo questa malattia’.

‘Non dobbiamo mai dimenticare-ha concluso la Birx- che gli Stati Uniti sono il Paese al mondo con i più alti numeri tra contagi e morti’.