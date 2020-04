Coronavirus.A Times Square una statua italiana a ricordo della pandemia

Un blitz artistico tutto italiano ha fatto diventare Times Square l’icona della pandemia e la statua messa al centro il simbolo della lotta del mondo contro il virus.

Autore dell’opera e del blitz l’artista siciliano Sergio Furnari che ha voluto dare volto e anima a tutti gli eroi di questa guerra contro il Coronavirus.

L’opera ‘Covid Hero Monument’ rappresenta uno dei tanti eroi di questa guerra, in ginocchio sopra un cuore, e vestito con una tuta bianca da medico.

Ma l’opera non rappresenta solo medici ma tutti coloro che, da infermieri a personale sanitario, pur sentendosi ‘magari impotenti contro un virus sconosciuto, hanno messo a rischio la vita per salvare quella degli altri’.

‘ E lo hanno fatto-ha dichiarato Furnari- con responsabilità e umiltà’.

L’opera è nata nel cuore pulsante di New York, nel Queen, dove vive l’artista. Ha vissuto un altro momento di grande emozione quando è stata posizionata di fronte al Presbyterian Hospital a Manhattan e dove è stata applaudita da tutto il personale sanitario.

Un’icona di speranza per uno Stato, quello di New York , che a fatica sembra cominciare a vedere la luce in fondo al tunnel. Un tunnel dove sono passati oltre 300000 contagiati e sono morte 23000 persone.