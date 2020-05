Coronavirus,Fauci al Senato rischioso anticipare l’apertura del Paese

Un’audizione molto particolare quella che si è tenuta al Capitol Hill, il Senato americano, sul tema Coronavirus e in particolare sul ‘come tornare al lavoro e a scuola in condizioni di sicurezza’.

Sia il capo della Commissione Salute del Senato, il repubblicano Alexander Lamar, sia il dr.Anthony Fauci e i due medici della task force di Trump, Stephen Hahn Commissario dell’Amministrazione degli Alimenti e Medicine(FDA) e Robert Redfield, Direttore del Centro per il Controllo e la Prevenzione delle malattie (CDC) hanno parlato in remoto, chi da casa e chi dal proprio ufficio.

In quarantena volontaria per positività o contatti con positivi da Coronavirus.

Il messaggio più importante che Anthony Fauci ha dato alla Commissione Sanità del Congresso è sul pericolo di riaprire il Paese in maniera prematura. ‘Siamo nella giusta direzione ma questo non significa che abbiamo sotto controllo l’epidemia’.

‘Se non seguiamo i protocolli di sicurezza di ‘Open America Again’-ha confermato il virologo-è alto il rischio di nuovi focolai in varie parti del paese. E questo non solo comporterà sofferenze, nuove vittime e nuovi picchi di contagi, ma ci potrebbe far tornare indietro nel nostro percorso di ricerca della normalità. Se ignoreremo le linee guida il virus potrebbe tornare ancora più forte ed allora potremmo non riuscire a tenerlo sotto controllo. Sbagliare, o meglio anticipare, la riapertura senza seguire le linee guida ci metterebbe di fronte ad un rischio molto serio’.

‘A riguardo dell’evoluzione della pandemia-ha sostenuto il dottore-stiamo vedendo una diminuzione delle ospedalizzazioni e dei contagi, in particolare in New York City dove si è superato il plateau e si sta vedendo un’inizio di discesa, ma in altre zone la situazione non è così, anche se la curva sembra flettere’.

Sul tema riapertura scuole e collegi Fauci ha detto che ‘pensare a una cura o a un vaccino per settembre è ancora molto prematuro’. Ma lo scienziato di New York si è dimostrato cautamente ottimista sulla scoperta del vaccino che potrebbe essere disponibile entro un anno o massimo due.

Sul numero dei morti Fauci ha detto di ‘ritenere che il numero dei morti debba essere considerato più alto degli 81000 ufficiali’.

