Coronavirus:nel mondo oltre 3,5 milioni di casi,negli Usa fino a 100mila morti

Coronavirus nel mondo

Secondo dati ufficiali riportati dall’agenzia France Press, il numero di casi confermati di coronavirus nel mondo ha superato i 3,5 milioni. I decessi ufficiali sono 246.893, mentre i casi accertati totali 3.500.517. L'Europa resta il continente più colpito, con più di 1,5 milioni di casi e più di 143.000 morti. Gli Usa contano oltre 1,1 milioni di casi e 67.000 decessi.

Giappone: prolungamento dello stato di emergenza

Il governo giapponese si prepara a prolungare fino al 31 maggio lo stato d'emergenza deciso il 7 aprile come misura per arginare la diffusione del coronavirus. Deciso inizialmente solo per l'area metropolitana di Tokyo e per altre sei prefetture, lo stato d'emergenza è stato successivamente esteso a tutto il Paese dopo che i casi accertati di Covid-19 hanno superato quota 9 mila.

Oggi i contagiati sono 15.057 e le vittime 510. Lo stato d'emergenza sarebbe scaduto mercoledì prossimo, ma nelle ultime ore diversi media locali, citando fonti ufficiali, hanno ipotizzato l'estensione fino al 31 maggio.

Cina, tre nuovi contagi dall'estero

La Cina non registra nuovi casi di contagio da coronavirus sviluppati localmente e solo tre nuovi casi provenienti dall’estero. Secondo l’ultimo aggiornamento della Commissione nazionale per la sanità, sono 82.880 i contagi nel Paese dall’inizio dell’epidemia, con 4.633 morti e un totale di 481 pazienti ancora ricoverati, di cui 33 gravi. Nella giornata di ieri si sono avuti anche 13 casi di contagi asintomatici, uno in più di quanti registrati il giorno precedente.

Usa: salgono i morti

Gli Usa registrano altri 1.450 decessi di persone contagiate dal coronavirus nelle ultime 24 ore. Secondo il bilancio della Johns Hopkins University il totale delle vittime è a 67.682. I casi accertati sono 1.158.041. Ma secondo il presidente Donald Trump, gli Stati Uniti potrebbero avere 80-90 mila decessi di persone contagiate dal coronavirus. La stima è in rialzo rispetto all'ultima previsione del presidente. "Prima avevo previsto intorno alle 65.000 vittime, ora dico 80 o 90 mila", ha detto Trump.

Germania: 43 morti, il numero più basso dal 25 marzo

La Germania registra 43 decessi di persone contagiate dal coronavirus nelle ultime 24 ore, l'incremento più basso dal 25 marzo. Secondo i dati del Robert Koch Institute, il totale delle vittime è salito a 6.692. Anche il numero di nuove infezioni in Germania rimane relativamente basso, con 679 nuovi casi confermati. Nelle stesse 24 ore si registrano inoltre 2.200 persone guarite.

Brasile: più di 7.000 morti e oltre 100 mila casi

In Brasile si registrano altri 275 decessi di persone contagiate dal coronavirus nelle ultime 24 ore, per un totale di 7.025 vittime. Superata quota 100 mila contagi: i casi accertati dall'inizio dell'epidemia sono 101.147, di cui 4.588 nelle ultime 24 ore.