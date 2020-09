Corte Suprema,Trump ha scelto Barrett.Biden al Senato:nomina da non confermare

"Lei me la tengo per Ginsburg" avrebbe detto Donald Trump nel 2018 quando Amy Coney Barrett fu presa in considerazione per sostituire il giudice Anthony Kennedy alla Corte Suprema. Allora il tycoon le preferi' Brett Kavanaugh, poi confermato. Dopo l'ultimo saluto alla paladina dei diritti Ruth Bader Ginsburg, nella 'rotunda' di Capitol Hill con tanto di picchetto militare come non era mai accaduto prima per una donna, e' davvero arrivato il momento di Barrett.

Trump ha ufficialmente alzato il velo sulla sua scelta, confermando le attese. Cattolica, 48 anni e 7 figli, Barrett e' giudice della Corte d'Appello del settimo circuito di Chicago. E' considerata la versione in gonnella di Antonin Scalia, il giurista italo-americano tra gli interpreti piu' conservatori della Costituzione statunitense, scomparso nel febbraio del 2016 e del quale e' stata assistente legale e "miglior allieva", come ha tenuto a sottolineare Trump annunciando la nomina.

"Il dogma vive rumorosamente dentro di te", la attacco' la senatrice democratica Dianne Feinstein nel 2017 durante l'audizione di conferma di Barrett alla Corte d'Appello, accusandola di farsi guidare dalla sua fede cattolica nelle decisioni giuridiche, soprattutto su questioni come interruzione di gravidanza e pena di morte. L'effetto, immediato, fu di trasformarla in un'eroina dei religiosi conservatori, anche se lei respinse l'accusa: "Non metterei mai le mie opinioni personali al di sopra della legge". "La Costituzione appartiene a tutti" e se confermata "saro' al servizio di tutti", ha ribadito accettando la nomina per la Corte Suprema e tendendo la mano ai democratici.

Classe 1972, Barrett e' originaria di New Orleans, in Louisiana. Ha frequentato un liceo femminile e poi il Rhodes College, prima di laurearsi con lode in Legge all'universita' Notre Dame dove ha insegnato per 15 anni. Nel 2012 scrisse un "manifesto di protesta" contro la copertura sanitaria obbligatoria a carico dei datori di lavoro prevista dall'Obamacare anche per la pillola anticoncezionale. All'indomani della conferma alla Corte d'Appello del settimo circuito (il 31 ottobre del 2017, con 55 si' e 43 no), il New York Times rivelo' che Barrett era iscritta all'organizzazione "People of Praise", una sorta di setta "dove i membri giurano fedelta' gli uni agli altri" e dove si insegna "che il marito e' il padrone delle mogli e l'autorita' in famiglia". Nel 2013 dichiaro' che "la vita inizia con il concepimento".

Ritiene che anche le sentenze della Corte Suprema possano essere rovesciate. Non si e' mai espressa a favore della totale cancellazione del diritto all'aborto ma ha sottolineato la necessita' di imporre restrizioni su quelli tardivi. Come giudice d'appello ha privilegiato la linea dura sull'immigrazione, appoggiando l'amministrazione Trump, ad esempio, nel voler negare il permesso di residenza (la green card) a chi chiede assistenza pubblica. Se confermata, considerando la sua giovane eta', lascera' il segno sulla vita e sulla cultura americana per i prossimi 40 o 50 anni.

Intanto, Joe Biden, il rivale di Donald Trump nella corsa alla Casa Bianca, ha chiesto al Senato di non confermare la nomina, come invece vorrebbe Trump. "Mancano poche settimane al giorno delle elezioni e milioni di americani stanno gia' votando perche' la posta in gioco in queste elezioni non potrebbe essere piu' alta. Sentono l'urgenza di questa scelta, un'urgenza resa ancora piu' acuta dalla posta in gioco alla Corte Suprema degli Stati Uniti", ha dichiarato Biden in una nota in cui ricorda come Trump abbia "cercato da quattro anni di eliminare l'Affordable Care Act", il cosiddetto Obamacare. "Per due volte, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha confermato la legge come costituzionale", ha sottolineato.

"Oggi, il presidente Trump ha nominato la giudice Amy Coney Barrett come successore del seggio della giudice Ginsburg. Ha una storia scritta di disaccordo con la decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti di sostenere l'Affordable Care Act", ha continuato Biden.

"Il popolo americano sa che le decisioni della Corte Suprema degli Stati Uniti influenzano la loro vita quotidiana. La Costituzione degli Stati Uniti e' stata concepita per dare agli elettori una possibilita' di far sentire la propria voce su chi presta servizio alla Corte. Quel momento e' adesso e la loro voce dovrebbe essere ascoltata. Il Senato non dovrebbe agire su questo posto vacante fino a quando il popolo americano non avra' scelto il prossimo presidente e il prossimo Congresso", e' l'appello di Biden.