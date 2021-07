Covid-19, per adesso no ai turisti internazionali negli Stati Uniti

Joe Biden aveva festeggiato, e a ragione, il 4 luglio come il giorno dell’Indipendenza dal virus. Sembrava quasi tutto finito ma la variante Delta anche negli Stati Uniti, così come in tutto il mondo, ha cambiato le carte in tavola.

Carte modificate a tal punto che, secondo quanto riportato dall’autorevole Reuters, l'amministrazione americana ha deciso di mantenere attive le restrizioni esistenti per tutti coloro che desiderano recarsi negli Stati Uniti.

Così, a causa dell'aumento dei casi di COVID-19 per la variante Delta, almeno per il momento, secondo quanto dichiarato da un portavoce della Casa Bianca, sarà ancora vietato l’ingresso negli Usa a chi non è cittadino statunitense e abbia trascorso gli ultimi 14 giorni in uno dei 26 Paesi dell'Europa Unione che appartengono all'area Schengen, Irlanda, Regno Unito, Cina, India, Sud Africa, Iran o Brasile.

A luglio, il presidente Biden con a fianco il Cancelliere Angela Merkel aveva promesso che tale divieto emergenziale, dopo oltre 16 mesi, sarebbe stato rapidamente revocato , ma all’epoca poco si conosceva della nuova variante.

Così come in molti altri paesi anche l’amministrazione del democratico è adesso sotto le forti pressioni dell’opposizione e di tutto il comparto del turismo per riaprire il paese ai viaggiatori internazionali.

Ma il trend in crescita di casi di Coronavirus provocati dalla variante Delta e le previsioni di problemi peggiori non hanno dato solide garanzie per poter riaprire tutto il paese.

Il numero di nuovi casi negli Stati Uniti è recentemente aumentato del 70%. Il che ha portato la media giornaliera da circa 16.000 positivi a oltre 26.000. Purtroppo anche negli Usa il fronte di no vax e indecisi è forte. Solo meno della metà dei cittadini americani (il 59% adulti) ha completato la vaccinazione.

E nemmeno i 34 milioni di contagiati e gli oltre 600000 morti stanno facendo cambiare idea ad una grande massa di persone che rifiuta il vaccino.