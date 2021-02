Il lockdown in Germania potrebbe essere prolungato fino al 7, o addirittura fino al 14 marzo. Lo scrive la Bild online, lasciando trapelare la discussione in corso in vista del vertice fra Stato e regioni di oggi. Stando al tabloid, l'ipotesi di allentare le misure anti Covid dal primo marzo non sarebbe piu' sul tavolo. La Germania e' in rigido lockdown dal 16 dicembre. Lo rilancia l'Ansa.