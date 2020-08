Covid, India prima al mondo per contagi: oltre 78mila casi nelle ultime 24 ore

L'India ha annunciato 78.512 nuovi casi di coronavirus, numero leggermente inferiore al record stabilito ieri 30 agosto con un totale di 78.761 nuovi casi, con cui il paese aveva superato quello precedente di 77.299 registrato negli Stati Uniti il 16 luglio scorso.

L'India, il secondo paese più popoloso del pianeta, dal 7 agosto sta registrando i numeri più alti di infezione al mondo, superando i dati sia degli Stati Uniti che del Brasile rispettivamente primo e secondo nella classifica dei paesi più colpiti. Con 3,62 milioni di casi totali, l'India sta rapidamente raggiungendo questi due paesi in termini di casi, ma ha un tasso di mortalità relativamente inferiore.

Il ministero della salute ha riferito che i decessi in India per Covid-19 sono aumentati di 971 unità nelle ultime 24 ore, portando il totale a 64.469.