Covid, negli Usa Biden prolunga lo stato di emergenza nazionale

Covid, Biden: "Rischio ancora significativo"

Il Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha annunciato il prolungamento dello stato di emergenza nazionale per Coronavirus dopo il primo marzo. Il provvedimento è stato già trasmesso al Registro Federale. La scelta, si legge nella nota riportata dalla Casa Bianca, è dettata dalla situazione ancora altamente a rischio, sia per la sanità che per la sicurezza nazionale. Il Presidente Biden ricorda anche in questa occasione che sino a oggi la pandemia è costata la vita a oltre 500 mila statunitensi, il che rende essenziale continuare a lottare contro il virus con ogni risorsa del governo.

Covid, Biden abroga una serie di misure emanate da Trump

Inoltre, Joe Biden annuncia di aver abrogato i sette ordini esecutivi emanati in precedenza da Donald Trump, i quali ricoprono un ampio spettro di materie. Si tratta, spiega lo stesso Presidente Usa nella dichiarazione riportata sul sito della Casa Bianca, di disposizioni relative anche ai tagli di trasferimenti alle città dove si sono registrate le manifestazioni Black Lives Matter, o quelle sull'architettura degli edifici federali o, ancora, le limitazioni sui visti come forma di protezione dell'economia Usa.