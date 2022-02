Crisi Ucraina, che gaffe per Repubblica: "Inviati 400 lancia**zzi"

Crisi Ucraina, Repubblica titola: "Ok della Germania all'invio di 400 lancia**zzi" ma è solo un refuso

La guerra in Ucraina potrebbe oggi giungere a una svolta. Il presidente Zielenski parteciperà oggi a un incontro organizzato dalla Cina con una delegazione russa per discutere di un possibile cesssate il fuoco. I media di tutto il mondo, Italia compresa, si affannano per fornire aggiornamenti precisi, puntali e verificati sulla crisi Ucraina anche per contrastare la propaganda russa, che ha fatto delle fake news il suo marchio di fabbrica. Si sa però che a volte la fretta è una cattiva consigliera.

Su Repubblica è comparso il seguente titolo: "Germania: 'Ok all'invio di 400 lancia**zzi". Ovviamente non c'è nulla di malizioso nel titolo del quotidiano ma solamente di un refuso, tra l'altro corretto con estrema rapidità. D'altronde l'errore è sempre dietro l'angolo quando si cerca di raccontare un conflitto come quello in Ucraina in cui la situazione cambia di minuto in minuto. L'impegno dei media italiani in questo senso resta sempre massimo.

